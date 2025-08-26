IL TEAM SANTA CRUZ BMT BRILLA NELLA COPPA ITALIA DI BELLUNO

BELLUNO – Il Team Santa Cruz BMT della Valsassina ha ottenuto nuovi risultati significativi nella Coppa Italia DH, disputata sulla pista tecnica del Nevegal, in provincia di Belluno.

Martina Spinello conferma la propria leadership nella categoria Esordienti Donne, vincendo per la terza volta consecutiva e mantenendo il punteggio pieno in classifica generale. Nella categoria Junior, Tommaso “Mimmo” Rocca, al rientro dopo un infortunio alla caviglia, si è classificato secondo, mentre Filippo Turatti, convocato per i prossimi Mondiali di Champery, ha chiuso al terzo posto.

Da segnalare anche la top ten di Cesare Mainetti. Matteo Bosco si è piazzato secondo nella classifica assoluta, migliorando il proprio tempo in qualifica di 10 secondi e perdendo il primo posto per soli 6 centesimi. Quarto posto infine per Patrick Venturi, che ha dimostrato buon ritmo nonostante alcune difficoltà in qualifica.

“Il promotore Sport Inside ha riportato alla vita uno dei tracciati più iconici del nostro sport e il risultato è andato oltre ogni aspettativa – ha commentato il presidente Alberto Mainetti -. Ci siamo ritrovati a correre su una delle piste più complete, lunghe, tecniche e difficili da interpretare di questa stagione 2025 di Coppa Italia. Sono orgoglioso dei nostri atleti, che hanno saputo mettersi in luce, conquistare podi preziosi e scalare le classifiche nelle rispettive categorie. Un grande in bocca al lupo a Turatti per la prossima esperienza Mondiale e complimenti a tutti i nostri ragazzi per le performance di altissimo livello!”.

F. S.