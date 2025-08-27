MESSA GIOVEDÌ ALLA CAPPELLETTA DELLA FAMIGLIA PASQUINI A MONTE BASSO

CASARGO – È in programma giovedì 28 agosto alle 17 la celebrazione della santa messa alla cappelletta della famiglia Pasquini, situata in località Monte Basso alle pendici del Monte Muggio, in territorio comunale di Casargo. La ricorrenza, che si rinnova ogni anno, ricorda l’inaugurazione della cappelletta costruita dalla famiglia nel 1977 come segno di ringraziamento per l’avvenuta guarigione del figlio Fabio, allora quindicenne, colpito da meningite.
Da ben 48 anni la comunità locale si raccoglie per questo appuntamento, che mantiene vivo il ricordo di una grazia ricevuta e si tramanda come occasione di fede e memoria familiare aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.
RedAlV