PONTE DELLA VITTORIA, IL SINDACO DI CREMENO ANNUNCIA INTERVENTI

Caro Direttore,

in riscontro alla lettera inoltrata alla Tua Spett.le redazione in merito a eventuali interventi di messa in sicurezza al ponte della Vittoria al fine di porre fine a gesti estremi di suicidio, si comunica che nel mese di Luglio si è avuto apposito incontro presso la sede della Provincia di Lecco alla presenza del vice presidente Mattia Micheli e dei tecnici incaricati per l’elaborazione del progetto di messa in sicurezza della viabilità sulla carreggiata del ponte e per il posizionamento di barriere al fine di impedire gesti estremi di suicidio. La Provincia di Lecco predisporrà un progetto complessivo delle opere che dovrà trovare approvazione da parte della Soprintendenza dei beni Ambientali di Milano. Altresì in tale contesto è emersa la necessità di trovare ulteriori risorse rispetto a quando già stanziato per poter dare seguito ai lavori.

Sarà mia premura tenerVi aggiornati sullo stato dell’opera.

Cordialmente

Il Sindaco di Cremeno

Pier Luigi Invernizzi

