RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “OLTRE LA PANCHINA”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Oltre la panchina”.

L’autore la descrive così:

Oltre la panchina

Resto seduto,

nel respiro fermo dell’acqua,

dove il grigio trattiene

i ricordi che non passano.

Eppure un varco si apre,

azzurro, vivido, leggero:

là cammina l’altra parte di me,

quella che osa,

quella che vede ancora il domani.

Non è il mondo a cambiare,

ma il mio sguardo che si accende:

tra l’ombra e la luce

ritrovo la strada

che mi porta oltre.

Metà di me è rimasta lì, seduta in silenzio. L’altra ha iniziato a camminare verso il colore. Non è la vista che cambia, è lo sguardo.

Un istante sospeso tra ciò che trattiene e ciò che invita ad andare avanti: il bianco e nero della memoria, il colore del presente che chiama.

È così che il lago diventa specchio interiore: non solo paesaggio, ma riflesso di chi lo osserva.

Foto scattata a Lecco il 23/08/2025

