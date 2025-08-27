LETTERA: “GRAZIE PER LA NAVETTA GRATUITA DEI 4 COMUNI DELL’ALTOPIANO”

Buongiorno,

vorrei spendere due parole a proposito del nuovo servizio navetta gratuito fra i 4 comuni, o come lo chiamiamo volgarmente noi turisti “la navetta dei 4 cantoni”, un’iniziativa accolta con grande piacere da tutti noi!

Finalmente abbiamo potuto, senza utilizzare la macchina, spostarci per un semplice giro o per fare la spesa.

Auspichiamo che questo splendido servizio sia presente anche nel prossimo anno.

Complimenti a chi ha avuto questa idea, che ci ha permesso di fare su e giù per la valle gratis e senza fatica.

Un grazie anche agli autisti sempre gentili e cordiali.

Una turista in valle da 30 anni

Goffredi Rita