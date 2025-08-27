SCUOLE: ECCO I NOMI DEI NUOVI REGGENTI NEGLI ISTITUTI A PREMANA E CREMENO

All’Istituto Giovanni XXIII di Premana la guida è stata affidata ad Alessandra Policastro, già dirigente del “Medardo Rosso” di Lecco.

Una scelta che segna un passaggio significativo per la comunità locale. Il paese delle lame, infatti, ha una deroga in materia di autonomia scolastica e i sindaci del territorio hanno concordato che dopo il 2025/26 inizieranno un percorso x valutare se esistono le condizioni per la creazione di un ICS della Valsassina.

Per quanto riguarda l’Istituto San Giovanni Bosco di Cremeno, la reggenza sarà invece assunta da Jessica Sala, più volte già chiamata a guidare il “Fiocchi” di Lecco.

Questa decisione potrebbe anticipare un avvicendamento al vertice, con il dirigente titolare Adamo Castelnuovo – (foto sotto) attualmente in servizio come Provveditore a Lecco e Provincia – il cui incarico è in scadenza a ottobre.

L’importante istituto comprensivo di Cremeno (a cui fanno riferimento anche le scuole dell’Altopiano e del Centro Valsassina), che conta oltre un migliaio tra alunni, docenti e personale ATA, dovrà così convivere ancora una volta con una gestione “a reggenza”.

Un modello, questo, funzionale ma che non può sostituire del tutto la presenza fissa di un dirigente residente, figura chiave per la rappresentanza e l’organizzazione sul territorio.

