INTROBIO. MALTEMPO DI LUGLIO: APPROVATE LE VARIAZIONI DI BILANCIO  

INTROBIO – Mercoledì 27 agosto il consiglio comunale ha affrontato alcune variazioni di bilancio rese necessarie a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito il paese lo scorso 24 luglio. Al centro della seduta, il riconoscimento del debito fuori bilancio, pari a 95mila euro, inizialmente richiesti a Regione Lombardia per coprire le prime spese di ripristino e recupero delle zone danneggiate.

La sindaca Adriana Piazza e la sua amministrazione hanno precisato che, avendo avviato il procedimento RASDA, l’intervento non si limiterà alle spese immediate ma comprenderà anche la sistemazione e la messa in sicurezza di aree ritenute mediamente critiche.

–

L’importo complessivo stimato dei lavori ammonta a circa 1.200.000 euro e riguarda:

-il canale di gronda in località Pezza

-la Valdera

-la località Spinera

-il Valletto

-i canali e le vasche nel nucleo storico del paese

L’ultima variazione di bilancio ha riguardato invece l’arrivo di un nuovo defibrillatore (DAE) all’ufficio postale e la disponibilità di 10mila euro, intercettati tramite la Comunità Montana, destinati alle famiglie più bisognose.

In chiusura, la sindaca Piazza ha espresso rammarico per i danneggiamenti già subiti dal nuovo parco giochi, mentre ha sottolineato lo stato rinnovato della ciclopedonale, oggi mantenuta grazie al presidio delle giacche verdi a cavallo e alle segnalazioni periodiche di cittadini e volontari.

Un’assenza ha però suscitato dibattito: la minoranza guidata da Adriano Airoldi non era presente in aula.

Resta così aperta la domanda se la scelta sia stata dettata dal desiderio di velocizzare l’approvazione degli atti o da una manovra politica tesa a prendere le distanze dalle responsabilità amministrative legate all’emergenza.

C.A.M.