BENE I VALSASSINESI NELLO SKIROLL… CHE VALE ANCHE PER LO SCI DI FONDO

PINZOLO (TN) – Prima giornata del Summer Festival, una distance in skating – gara FIS di skiroll ma come tutti gli anni valevole come prima tappa della Coppa Italia Rode di sci di fondo. Partecipazione quindi numerosa, con tutti i migliori ragazzi delle categorie giovanili e i professionisti nelle categorie seniores.
Ottima la prova della valsassinese Aurora Invernizzi (in copertina e qua sopra) nella U18, un bellissimo secondo posto in particolare per lei che è al primo anno in questa categoria.
Nella U23 maschile un più che buono quinto posto per Aksel Artusi (sopra), che si piazza anche all’11* della generale. Per lui problemini fisici risolti e condizione in crescita.
Domani seconda tappa con una pursuit in salita in tecnica classica.
RedSpo