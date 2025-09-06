A NARRO MEO E LUCIANA FESTEGGIANO 70 ANNI D’AMORE

CASARGO – Un traguardo raro e speciale quello raggiunto da Bortolo “Meo” Piatti e dalla sua amata Luciana Pasetti: settanta anni di matrimonio, celebrati nella loro casa di Narro, frazione di Casargo, circondati dall’affetto della loro grande famiglia.

Meo, classe 1924, ha compiuto 101 anni lo scorso marzo, mentre Luciana, 92 anni, continua a condividere con lui una vita fatta di amore, dedizione e radici profonde. Originari di Narro, i due coniugi hanno vissuto per decenni nel milanese per motivi di lavoro, ma il legame con il loro paese d’origine non si è mai spezzato. Ogni fine settimana era l’occasione per tornare tra le montagne lecchesi, dove il cuore non ha mai smesso di battere.

La giornata del 3 settembre è iniziata con la messa celebrata da don Emanuele Pozzi direttamente nell’abitazione della coppia, trasformata per l’occasione in un piccolo santuario familiare. La sera, la casa si è riempita di voci, abbracci e sorrisi: presenti la figlia Lorena, tre nipoti, quattro pronipoti e un quinto in arrivo, una grande famiglia che rappresenta il frutto di una vita condivisa.

Come racconta la figlia Lorena, la casa dei suoi genitori è sempre stata il luogo dove sentirsi accolti, amati e dove ogni ricorrenza diventava occasione di festa. Un porto sicuro per figli, nipoti e pronipoti, che continuano a trovare in Meo e Luciana un esempio di amore duraturo e generosità.

Michele Carenini