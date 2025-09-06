OGGI A PREMANA “IL PAST”, DOMANI A PRIMALUNA LA FESTA DI FALPIANO

PREMANA – Oggi, sabato 6 settembre, la Compagnia del Rümel invita tutti a partecipare a “Il Past”, una giornata di festa nella suggestiva piazzetta del Rümel, in località Ronco di Premana.

L’evento celebra la convivialità e le tradizioni locali con un pranzo a base della classica minestra di riso, seguito nel pomeriggio da pane e salsiccia per continuare a gustare i sapori genuini della cucina popolare.

La cantina sarà aperta per tutta la giornata, offrendo un punto di ritrovo per chi vuole godersi un bicchiere in compagnia.

La festa prosegue anche in serata con il DJ set di DJ Pinko, che animerà la piazzetta con musica e divertimento per tutte le età.

È possibile mangiare sotto il tendone, ma solo su prenotazione. Si ricorda che pentole, piatti e posate non sono inclusi, quindi è necessario portare il necessario da casa.

Prenotazioni per pasti e tavoli entro mercoledì 3 settembre.

Per informazioni e prenotazioni contattare Tita Gianola al 338 7651470 o Carlo Curtoni al 347 6302930.

Domani a Primaluna si rinnova invece l’appuntamento con la storica Festa di Falpiano, che come da tradizione si svolge la prima domenica di settembre. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 11, seguita da un pranzo conviviale dove protagonista sarà la polenta taragna. L’evento è organizzato dal GAV – Gruppo Amici Vimogno, che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei 25 anni di attività.

