MORTI SUL LAVORO IN LOMBARDIA: LECCO IN ZONA ROSSA PER INCIDENZA

MILANO – Lecco è tra le tre province lombarde in zona rossa per il rischio di mortalità sul lavoro, con un’incidenza di 27,8 morti per milione di occupati, ben superiore alla media nazionale e regionale. A dirlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che prende in considerazione il periodo da gennaio a luglio 2025: la Lombardia conta 89 decessi, in diminuzione rispetto ai 102 dello scorso anno (-12,7%). Purtroppo, nonostante il decremento e la collocazione complessiva in zona gialla, la Lombardia resta la regione con il numero più alto di vittime …

