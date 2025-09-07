FOTO/LA PORTA DI PRADA DEL PASTURESE PIGAZZI VINCE IL CONCORSO DI COMO

COMO – L’immagine (in copertina) realizzata dal fotografo valsassinese Claudio Pigazzi si è aggiudicata il primo posto al concorso fotografico “Il paesaggio che resiste. Montale, la natura e il tempo delle cose”, organizzato all’interno della Fiera del Libro di Como. Lo scatto, eseguito nell’agosto del 2024, ha conquistato la giuria emergendo tra le dodici immagini finaliste del prestigioso evento.

Pigazzi, originario di Pasturo, ha scelto come protagonista la celebre Porta di Prada, il suggestivo varco roccioso a 1.653 metri d’altitudine tra Mandello del Lario e Lierna, appartenente alle Grigne. Il fotografo ha saputo cogliere il valore simbolico del luogo, ritraendo l’arco naturale in cui spicca un crocifisso, richiamo immediato ai versi di Montale che parlano di un “arco nel cielo” e alle suggestioni mistiche della natura della montagna lecchese.

RedCult