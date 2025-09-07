CALDO A COSIO, MA IL CORTENOVA PASSA 2-0 IN COPPA LOMBARDIA DI ‘SECONDA’

COSIO VALTELLINA (SO) – A Cosio il Cortenova di mister Andrea Tantardini regola i padroni di casa per 2-0 nella gara valida per la Coppa Lombardia di Seconda categoria.
Il match si apre subito con un brivido: al 7’ del primo tempo il Cosio ci prova su punizione, ma senza esito. La partita resta bloccata a centrocampo, con poche azioni degne di nota. Al 40’ arriva però la prima vera occasione, sui piedi (anzi, sulla testa) di Ciresa che, solo in area, manda clamorosamente a lato.
La ripresa si apre con una chance per i padroni di casa: Manuel Tarca calcia però debolmente davanti alla porta. Poi il Cortenova prende il sopravvento. Prima il gol annullato a Garagnani per un presunto fallo, poi le due reti decisive che spezzano l’equilibrio.
Al 27’ Ciresa trova la rete con un preciso diagonale su assist di Caverio. Tre minuti dopo Garagnani (a sinistra nella foto di repertorio) si riscatta e, a tu per tu con il portiere, firma il raddoppio con freddezza. Nel finale i gialloblù si vedono annullare anche un terzo gol a Gerosa per un fuorigioco molto dubbio.
Match condizionato dal grande caldo, che ha inciso sul ritmo delle giocate.
Da segnalare, nei minuti conclusivi, l’esordio tra i grandi di Sanelli e Migliazzi, giovani della formazione Juniores.
RedSpo