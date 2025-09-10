RUBRICA OCCHI DI CHRIS: FOTO RACCONTO NEL SILENZIO DEL CREPUSCOLO

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto invece un “foto racconto” (in copertina e a fondo pagina) intitolato “Nel silenzio del crepuscolo”.

Quando il giorno si ritira piano dietro l’orizzonte, restano solo le sagome: vacche immobili, pietre antiche, colline che respirano. Il cielo si dissolve in sfumature leggere, e la terra si fa racconto. Ogni scatto è un frammento di quiete, dove la luce non è solo colore, ma memoria. Qui la natura non posa — esiste. E chi osserva, ascolta.



I campanacci lenti si fermano, e le sagome in controluce rilassano. Il giorno si ritira piano, lasciando spazio alla quiete. Tra colline, pietre e animali, la luce si fa memoria, e il paesaggio respira senza fretta.



Foto racconto scattato a Giumello il 7 settembre

