VENT MOTO INTROBIO: NUOVO ASSETTO SOCIETARIO E NOVITÀ PER EICMA 2025

INTROBIO – Importanti cambiamenti in casa VENT Moto, storica impresa motociclistica con sede a Introbio (la ex HM), che annuncia un nuovo assetto societario e l’avvio di progetti strategici in vista di EICMA 2025, la fiera internazionale del motociclo in programma a Milano nel prossimo novembre.

NUOVA GOVERNANCE

Alla guida della società entra come socio di maggioranza l’ing. Ampelio Macchi (nella foto a destra), professionista di lungo corso nel settore automotive, con il compito di definire strategie e sviluppo della gamma.

A fianco a lui l’ing. Quirino Tironi, nominato general manager, che coordinerà la gestione operativa e l’implementazione dei progetti.

RICERCA E SVILUPPO

Il reparto R&D di VENT Moto lavora a nuove tecnologie e soluzioni di design pensate in particolare per le nuove generazioni. “Stiamo concentrando le nostre risorse sullo sviluppo di motociclette innovative che rispettino i valori di qualità, prestazioni e design tipici di VENT”, ha commentato Macchi.

VERSO EICMA 2025

La vetrina scelta per presentare i primi frutti del nuovo corso sarà EICMA 2025, dove l’azienda mostrerà le proprie competenze tecniche e le novità dedicate sia al mondo sportivo che alla mobilità quotidiana. “Quello che presenteremo rappresenta la nostra visione per attrarre i giovanissimi alle due ruote”, ha dichiarato Tironi.

LEGAME CON IL TERRITORIO

Nonostante l’espansione verso i mercati internazionali, VENT Moto conferma la propria identità e il legame con il territorio, continuando a operare dalla sua sede storica di Introbio, nel cuore della Valsassina.

RedEco