PASTURO HA CELEBRATO LA MADONNA DELLA CINTURA CON L’EDIZIONE 2025

PASTURO – Pasturo ha rinnovato anche quest’anno la sua profonda devozione alla Madonna della Cintura, con una festa che ha unito fede, tradizione e partecipazione popolare. Le giornate di fede e partecipazione sono state il palcoscenico di un evento che va ben oltre il rito religioso: rappresentano un vero e proprio patrimonio spirituale e culturale della comunità. La festa ha preso il via sabato sera presso il Centro Zootecnico in via Provinciale, grazie all’impegno dei “Soci de Pastur” e dei tanti volontari che ogni anno rendono possibile questo momento così sentito. Dopo la celebrazione della messa, le cucine hanno aperto le porte al pubblico con piatti tipici e un’atmosfera conviviale che ha riempito di calore la serata. Alle 21:00, la musica dell’orchestra di Saverio Masolini ha dato vita a una serata danzante, coinvolgendo giovani, adulti e anziani in un momento di vera festa collettiva.

La giornata di domenica è stata invece dedicata alla parte più solenne e spirituale della celebrazione. Alle 18:30 si è tenuta la messa solenne nella chiesa parrocchiale, affollata da fedeli, famiglie e rappresentanti delle istituzioni locali. Subito dopo, ha preso il via la tradizionale processione con la statua della Madonna della Cintura, portata a spalla con grande devozione lungo le vie del paese. Ad accompagnare il corteo, il Corpo Musicale “Bruno Colombo”, gli Alpini, la Protezione Civile e numerosi volontari, in un clima di raccoglimento e spiritualità che ha toccato nel profondo l’anima di tutti i presenti.

Questa festa, oltre al suo evidente valore religioso, rappresenta anche un legame fortissimo con le radici storiche di Pasturo. Il culto della Madonna della Cintura affonda le sue origini nel XVII secolo, e il santuario a lei dedicato custodisce preziose opere d’arte e testimonianze di fede, tra cui la statua donata nel 1886 da Dionigi Doniselli, protagonista della processione ancora oggi.

La riuscita dell’edizione 2025 conferma quanto questa festa sia ancora oggi un momento centrale nella vita della comunità. Un’occasione per ritrovarsi, per rafforzare il senso di appartenenza e per tramandare ai più giovani quei valori di fede, rispetto e solidarietà che caratterizzano la storia di Pasturo.

In un mondo che corre veloce e che spesso dimentica il significato più profondo delle tradizioni, eventi come quello della Madonna della Cintura rappresentano un punto fermo, un momento per rallentare, riflettere e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Pasturo lo ha fatto ancora una volta, con semplicità e autenticità, regalando a tutti i presenti un fine settimana indimenticabile.

RedPas