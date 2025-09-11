SP 67: A TACENO SENSO UNICO ALTERNATO PER UN MESE

TACENO – Attraverso un’apposita ordinanza, la Provincia di Lecco ha disposto la regolamentazione al transito e l’istituzione del senso unico alternato lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, tra il pk 1+000 circa ed il pk 1+500 circa in comune di Taceno, per il tratto in corrispondenza dell’area di cantiere, dalle 10 di mercoledì 10 settembre sino alle 18 di venerdì 3 ottobre.

Il provvedimento si è reso necessario per permettere i lavori finalizzati al consolidamento ed al rinforzo dei cigli stradali della Sp 67.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedViab