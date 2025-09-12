ANZIANO DI 78 ANNI SOCCORSO SOPRA CORTABBIO DI PRIMALUNA

PRIMALUNA – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi a Cortabbio di Primaluna, in via Santa Maria, per un uomo di 78 anni rimasto in difficoltà in una zona impervia.
Sul posto sono stati attivati i Vigili del Fuoco di Lecco, l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Barzio, oltre alla centrale operativa Soreu dei Laghi. L’intervento consiste in un recupero tecnico, senza necessità di trasporto in ospedale.
RedCro
In copertina immagine di archivio, non riferita all’episodio di cronaca specifico