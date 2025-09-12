CADE DALLA MOTO A INDOVERO, ELISOCCORSO IN ‘GIALLO’/VIDEO

CASARGO – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:50, un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la provinciale 66 a Indovero, Casargo. Per cause ancora da chiarire, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sulla carreggiata nei pressi della chiesa di San Martino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, con l’attivazione della centrale Soreu dei Laghi. Considerata la dinamica e le condizioni della persona ferita, si è reso necessario l’impiego dell’elicottero di soccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza in codice ‘giallo’ verso l’ospedale di Menaggio.

RedCro