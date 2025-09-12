BARZIO. FILIPPO, A 14 ANNI CAMPIONE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO UNDER 18

BARZIO – Filippo Magni residente a Concenedo (Barzio), compie 15 anni a ottobre. Sabato 6 e domenica 7 settembre si sono svolte le gare di finale del campionato italiano di pesca alla trota in lago Under 18 a Quinzano d’Oglio (Brescia). Alla prova erano presenti 24 atleti provenienti dalla selettive nazionali a giocarsi il titolo di Campione italiano 2025 – atleti arrivati da tutta Italia.

Filippo ha concluso le gare con il risultato di primo di settore sabato e anche domenica, con 127 pesci presi nelle due gare che gli sono valsi il titolo.

Gareggia per la società SPD Annonese di Annone Brianza. Il giovanissimo barziese arriva alla vittoria quest’anno dopo il terzo posto della scorsa stagione a Trento e la seconda piazza del 2023 a Modena – conseguiti nella categoria Under 14.


Queste le emozionate parole di Filippo a Valsassinanews: “Sono contentissimo per la vittoria, soprattutto perché è arrivata dopo due gare in cui ho pescato bene – ma anche perché non me la sarei aspettata di vincere quest’anno (che è il mio primo nella categoria under 18)”.

“Tanti ragazzi erano più grandi di me – annota il campione valsassinese -. Mi sono allenato molto quest’anno, ho fatto parecchie gare e il tutto mi ha aiutato a farmi trovare pronto per la finale”

RedSpo

 

