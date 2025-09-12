CORTENOVA CELEBRA LA PRIMA GIORNATA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI

CORTENOVA – Sabato 20 settembre alle 17, il Centro Polifunzionale di Bindo di Cortenova ospiterà un evento di grande valore storico e civile: la Prima Giornata degli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con la legge n. 6 del 13 gennaio 2025.

La cerimonia, promossa dalla Sezione Valsassina dell’A.N.P.I. in collaborazione con l’associazione “I amís de San Bias”, intende rendere omaggio agli oltre 600.000 soldati italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono catturati dai nazisti e deportati nei lager per aver rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana.

L’iniziativa prevede, dopo i saluti istituzionali da parte delle autorità locali, un momento di commemorazione dedicato agli internati militari valsassinesi e la lettura di alcune lettere originali degli IMI, affidata agli alunni delle scuole medie, per dare voce alle testimonianze dirette di chi visse l’orrore della prigionia.

A seguire, l’associazione “I amís de San Bias” curerà una cena aperta a tutti i partecipanti. La prenotazione è gradita e può essere effettuata contattando Angelo (340 6787572) o Beppe (344 0698938). Il ricavato sarà destinato alle future iniziative dell’A.N.P.I. Valsassina.

La popolazione è calorosamente invitata a partecipare, con particolare attenzione ai familiari degli internati e deportati, alle associazioni combattentistiche e d’arma, e agli amministratori comunali. Sarà un’occasione per riflettere, ricordare e riaffermare i valori di libertà, dignità e resistenza che gli IMI hanno incarnato.