UOMO COLTO DA INFARTO A BARZIO: DECISIVO L’INTERVENTO DEL DAE DEI FORESTALI

BARZIO – La conferma della notizia del ciclista colto da infarto ieri a Barzio in via Bergamini, arriva oggi da parte dei forestali, che hanno salvato l’uomo utilizzando il defibrillatore.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare insieme agli altri ciclisti presenti. Mentre uno dei militari coordinava le prime operazioni di soccorso, un altro si è immediatamente recato al vicino Comando per recuperare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). In poco tempo, con l’aiuto del dispositivo e grazie alle indicazioni vocali del DAE, è stata effettuata la defibrillazione che ha permesso di stabilizzare il paziente in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso da Lecco.

Il ciclista, un uomo di 61 anni, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva.

La presenza di DAE, segnalati e accessibili anche alla popolazione vicino alle sedi dei Nuclei Carabinieri Forestali di Lecco, Barzio e Margno, ancora una volta si rivela fondamentale per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.