INFARTO PER UN CICLISTA A BARZIO, SALVATO DAL DEFIBRILLATORE

BARZIO – Soccorsi attivati a Barzio, intorno alle 11:45 di questa mattina, in via Bergamini: un ciclista 61enne ha avuto un infarto.

L’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, proverrebbe da fuori paese e si sarebbe sentito male in sella alla sua bici. Sul posto sono immediatamente giunti i forestali, che hanno salvato l’uomo utilizzando il defibrillatore presente nella loro sede; allertati i carabinieri del comando di Lecco, sul posto si sono recati in codice rosso l’elisoccorso decollato da Bergamo e due ambulanze del Soccorso Centro Valsassina e della Croce Bianca di Brugherio.

L’uomo è in condizioni gravi e sta venendo trasportato in ospedale.