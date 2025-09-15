CALCIO CASARGO: OTTIMO ESORDIO IN TERZA CATEGORIA, VICTORIA KO

CASARGO – Buona la prima per il Casargo che batte 4-3 la Victoria A.S.D. Un ottimo avvio quindi nel Girone A della Terza Categoria di Lecco per la squadra guidata dal presidente Carlo Pasquini.

A inizio partita i capitani delle due squadre e il sindaco Antonio Pasquini hanno depositato un mazzo di fiori sotto gli spalti per ricordare il fondatore del CS Casargo, Alfredo Calvi detto Fred, e dirigenti mancanti in questi anni: Dino, Erino e Giovanni.

Nella seconda giornata il Casargo giocherà ancora in casa contro l’Unione Sportiva Olympic, che ha chiesto l’inversione del campo a causa di una manifestazione sportiva nella vicinanze del loro impianto sportivo. Appuntamento al 21 settembre quindi a Casargo alle 15:30.

RedSpo