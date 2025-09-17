A BARZIO PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI DI MEDIE E SUPERIORI

BARZIO – Sabato scorso, presso la sala civica di Palazzo Manzoni, l’amministrazione comunale di Barzio ha celebrato il talento e l’impegno scolastico di nove giovani del paese. Durante una cerimonia sentita e partecipata, sono stati consegnati i diplomi al merito agli studenti e alle studentesse che, nell’anno scolastico 2024/2025, hanno completato con successo il percorso della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L’iniziativa, voluta dal Comune, intende valorizzare il percorso educativo dei ragazzi e riconoscere pubblicamente il loro impegno, rappresentando un momento di orgoglio per tutta la comunità.

RedBar