PERLEDO-ESINO. CENT’ANNI DI CARRABILE: UNA FESTA DI MEMORIA E FUTURO

PERLEDO/ESINO LARIO – Domenica 21 settembre alle 15, al Museo delle Grigne, si terrà la grande celebrazione dei cento anni della strada carrabile che collega Perledo ed Esino, un’infrastruttura fondamentale per la storia e lo sviluppo delle due comunità locali. Giovani e meno giovani sono invitati a partecipare a una merenda in compagnia, riflettendo insieme su come fosse la vita in paese, su come sia cambiata e su cosa riserverà il futuro.

Durante il pomeriggio verrà proiettato il film “100 anni di strada” di Martina Pensa, accompagnato da una mostra fotografica …

