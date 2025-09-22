21ENNI TRAVOLTE A BRIVIO. PER L’AUTISTA OGGI LA CONVALIDA DELL’ARRESTO?

BRIVIO – Due giovani donne, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe ventunenni di Paderno d’Adda, sono morte nella tarda serata di sabato lungo la strada per Airuno, a Brivio, mentre si dirigevano a piedi verso il centro paese per partecipare alla festa sul lungofiume.

–

Insieme a loro c’era un’amica ventenne di Robbiate, miracolosamente sopravvissuta, coinvolta solo marginalmente nell’impatto e ora sotto shock…

> I PARTICOLARI SU LECCO NEWS