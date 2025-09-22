TERZA CATEGORIA, ‘MANITA’ CASARGO: SCHIANTATO L’OLYMPIC LURAGO D’ERBA

CASARGO – Manita … il Casargo passa come un rullo compressore sull’Olympic di Lurago d’Erba.

Avvio scoppiettante dopo soli 3 minuti: Riccardo Salvadori approfitta di una indecisione del suo marcatore per portare subito in vantaggio le “furie rosse”. Palla al centro e dopo una manciata di minuti ancora Salvadori va a segno su assist del capitano Spandri. Gli ospiti si fanno pericolosi al 25’ con un tiro dal limite parato da Ivo, che fa ripartire velocemente l’azione e porta al 3-0 ancora lui, “il bomber”.

Inizio del secondo tempo e la musica non cambia: fallo laterale, Gianola serve palla a Ossola che con una parabola insacca nel “sette” il gol del 4-0. Centrocampo e difesa quasi perfetti e la partita arriva tranquillamente all’80’, quando in contropiede Tenderini sigla il definitivo 5-0.

Prossimo appuntamento sempre in Alta Valle: domenica alle 15:30 si gioca Casargo-Due Vi.

RedSpo



