TRAGEDIA DI BRIVIO, RESTA IN CARCERE IL 34ENNE CHE HA UCCISO GIORGIA E MILENA

LECCO – L’autista polacco Krzystof Jan Lewandowski, 34enne, accusato di omicidio stradale plurimo con l’aggravante della guida sotto l’effetto di stupefacenti resta in carcere. È la decisione del Gip Salvatore Catalano al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuto domenica, qualche ora dopo il drammatico incidente a Brivio dove sono morte Giorgia Cagliani e Milena Marangon di Paderno d’Adda.

Il 34enne è arrivato in tribunale nel primo pomeriggio, alla 15 si è svolta l’udienza davanti al giudice Catalano, con il Pm Chiara Stoppioni che ha ricostruito il drammatico investimento di sabato …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS