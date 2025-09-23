CICLABILE, DOPO L’ARTICOLO DI VN: DA MILANO CONTRO LA CHIUSURA DEL PONTE

VALSASSINA – La lettera pubblicata dalla redazione di Valsassinanews ha acceso i riflettori su un progetto controverso: la chiusura del ponte tra Pasturo e Barzio sulla pista ciclabile della Valsassina.

La notizia ha suscitato indignazione tra i lettori e ha avuto un’eco ben oltre i confini locali: a seguito della pubblicazione, è intervenuta l’associazione Ciclisti Amatoriali Milano, che ha diffidato la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera dal proseguire con il progetto.

Al centro della discussione le determinazioni 470 e 482 (consultabili, nell’ordine, a questo link e a questo link), che riguardano proprio la chiusura del ponte.

La presa di posizione dei ciclisti milanesi evidenzia come la ciclabile della Valsassina non sia solo una risorsa locale, ma un patrimonio condiviso e utilizzato da appassionati di tutta la regione. La chiusura del ponte, secondo l’associazione, comprometterebbe gravemente la fruibilità del percorso e andrebbe contro gli interessi degli stessi comuni interessati e della Comunità Montana locale.

Il dibattito quindi è appena cominciato. La Comunità Montana non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla diffida, ma l’intervento dell’associazione milanese potrebbero spingere a una revisione del progetto.

RedBar