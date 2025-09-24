INFORTUNIO SUL LAVORO A PRIMALUNA: 38ENNE TRASPORTATO IN OSPEDALE

PRIMALUNA – Incidente sul lavoro nella serata di martedì a Primaluna. Poco dopo le 21:30 un uomo di 38 anni è rimasto coinvolto in un infortunio all’interno di un impianto lavorativo situato sulla Strada Provinciale.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi, con il coordinamento della centrale operativa Soreu dei Laghi. L’uomo è stato valutato in codice giallo, indice di condizioni di media gravità, e trasferito sull’ambulanza dell’SCV di Introbio all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco per le cure del caso.

Nell’episodio è stata attivata anche l’ATS Brianza – distretto di Lecco, come previsto dai protocolli per gli incidenti lavorativi.

RedCro