LA TUA ESTATE: TRACCIA UN BILANCIO. FINO A DOMANI IL NUOVO SONDAGGIO VN

VALSASSINA – Con la fine della stagione estiva alle porte, Valsassinanews propone un nuovo sondaggio per raccogliere le impressioni dei lettori: com’è andata la tua estate? Tra giornate di sole, eventi locali, escursioni e momenti di relax, ogni esperienza contribuisce a raccontare il volto della Valle in questa stagione.
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: come valuti la tua estate in Valsassina? Tra le proposte da votare:
-
Andata bene, tra natura, tranquillità e belle giornate.
-
Niente di nuovo, una stagione senza grandi emozioni.
-
Peggio del solito, tra disservizi e delusioni.
-
Stare in Valle è sempre una vacanza, anche senza grandi eventi.
-
Speravo in qualche manifestazione diversa, più coinvolgente o innovativa.
- Non ho idee precise in proposito.
-
L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 25 settembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
Ogni opinione aiuta a capire come migliorare l’offerta turistica e culturale della Valle. La tua voce può contribuire a rendere l’estate valsassinese sempre più ricca e su misura per chi la vive.
RedVN