A CRANDOLA I VDF SOCCORRONO UN CERCATORE DI FUNGHI IN DIFFICOLTÀ

MILANO – Giornata intensa quella del 24 settembre per il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia, impegnato in tre interventi di soccorso in zone montane a supporto delle squadre di terra.

In provincia di Lecco si è tenuto il secondo intervento della giornata, effettuato nei boschi sopra Crandola, in Valsassina, per soccorrere un cercatore di funghi di 67 anni sorpreso da pioggia e grandine. L’uomo, infreddolito e disorientato, non era più in grado di rientrare. È stato trovato e recuperato al verricello dall’equipaggio dell’elicottero.

Tutti gli interventi hanno visto la collaborazione tra elisoccorritori, squadre specialistiche VVF, operatori del CNSAS e del SAGF.