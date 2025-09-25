PASTURO, TORNA IL CINEFORUM: SI PARTE CON “LO SQUALO”

PASTURO – Ricomincia a ottobre il Cineforum al cinema Bruno Colombo di Pasturo. Una rassegna giunta alla 55esima edizione. Si parte il 2 ottobre con la proiezione de “Lo Squalo” (restaurato) di Steven Spielberg.

Il 9 ottobre “September 5 – la diretta che cambiò la storia” di Tim Fehlbaum. Il 23 ottobre “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, mentre il 30 ottobre tocca a “Black Bag” di Steven Sodorberg.

Tre appuntamenti a novembre. Il 6 “Here” di Robert Zemeckis, il 13 “L’ultimo turno” di Petra Volpe, il 27 “Warfare” di Ray Mendoza e Alex Garland.

Due date a dicembre: il 4 “Elisa” di Leonardo Di Costanzo, l’11 “Superman” di James Gunn. Nel 2026 invece sono previsti cinque film a sorpresa.

Le proiezioni si svolgono al giovedì alle 21. L’ingresso al cineforum è consentito solo a un pubblico adulto, munito di tessera, che costa 70 euro. È possibile entrare anche con il biglietto singolo da 7 euro, acquistabile alla cassa del cinema. Ogni proiezione è introdotta dal critico cinematografico della “Rivista del Cinematografo” e di “Famiglia Cristiana” Gianluca Pisacane, che guiderà anche il dibattito con il pubblico a film terminato.