DUE GIOVANI DI CASSINA A PROCESSO, ACCUSATI DI MINACCE E SPACCIO

CASSINA VALSASSINA – Due giovani residenti a Cassina sono a processo per minacce e spaccio. La vicenda risale al 2023, quando i due – che all’epoca erano fidanzati – hanno inviato messaggi per questioni di droga a dei coetanei che poi li hanno denunciati.

Mercoledì davanti al giudice monocratico Paolo Salvatore è iniziato il processo: sentito un teste, il fratello di un imputato, quindi sono stati acquisiti i documenti e il dibattimento è stato aggiornato a febbraio del 2026 quando saranno ascoltati gli imputati.