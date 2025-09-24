IN CORSO ESERCITAZIONI VALSASSINESI PER IL NUCLEO SAF DEI VIGILI DEL FUOCO

CREMENO – È in corso in questi giorni un addestramento in Valsassina per il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Lecco dei Vigili del Fuoco. Il fulcro è il Ponte della Vittoria, dal quale numerosi lettori ci hanno segnalato interventi (temendo si trattasse di episodi di cronaca ormai purtroppo ricorrenti).

Le manovre prevedono recupero di persone in ambiente impervio attraverso l’utilizzo di varie tecniche, dalla barella portantina al palo pescante con l’intento di simulare il più possibile il genere di interventi che vengono affrontati sul territorio.

Durante questo periodo si avvicenderanno una trentina di Vigili del Fuoco tra istruttori e discenti del Comando.

