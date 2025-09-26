CALCIO LECCO: PER VALENTE, A VERCELLI “UNA SQUADRA CORAGGIOSA”

LECCO – Sipos firma il vantaggio su rigore, Furlan salva il risultato con parate decisive: il Lecco batte per 1-0 la Pro Vercelli ed espugna il “Piola” con una prova di carattere e compattezza. I piemontesi recriminano sull’arbitraggio, ma i blucelesti portano a casa tre punti d’oro, che li posizionano al primo posto nel girone a parimerito con il Vicenza.
Lo spauracchio delle vittorie esterne sembra definitivamente sparito: due successi fuori casa di fila confermano che gli uomini di mister Federico Valente intendono puntare in alto per questa stagione …