PRIMALUNA INAUGURA LA NUOVA SCUOLA AUTODEFINITA “STILOSISSIMA”

PRIMALUNA – Questa mattina è stata inaugurata la nuova scuola primaria di Primaluna, evento che il sindaco ha definito importante per il paese. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera alla presenza di autorità, insegnanti, famiglie e bambini, i quali hanno mostrato il proprio interesse per il nuovo edificio, che hanno definito “stilosissimo”.

Il sindaco ha citato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Nella scuola si produce il futuro, e il futuro siete voi”, rivolgendosi agli studenti. Ha poi illustrato l’investimento totale di 1.300.000 euro, di cui 400mila provenienti da Regione Lombardia e dal sottosegretario Mauro Piazza. Ha spiegato che intervenire su una struttura esistente ha presentato delle difficoltà, ma che ora la scuola è moderna, sicura e più efficiente dal punto di vista energetico. Ha ringraziato bambini, insegnanti, l’ufficio tecnico e il personale comunale per la collaborazione durante i due anni di lavori.

Il sottosegretario Mauro Piazza, per Regione Lombardia, ha sottolineato come un ambiente curato possa favorire l’apprendimento, richiamando l’entusiasmo dei ragazzi per la nuova scuola. La dirigente scolastica di Cremeno ha espresso apprezzamento per la motivazione degli insegnanti e l’energia degli studenti, chiedendo agli alunni di rispettare e mantenere ordinata la struttura.

Don Gian Maria ha benedetto la scuola, spiegando ai ragazzi il significato della parola ‘benedire’ e collegandola al valore dello studio per evitare gli errori del passato.

Gli studenti hanno cantato una canzone in inglese e preparato un cartello per il taglio del nastro, momento accolto con entusiasmo e applausi. La nuova scuola comprende cinque aule tradizionali e due spazi dedicati a creatività e innovazione: un’aula multimediale e un’aula artistica.