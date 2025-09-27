CALCIO: IL CASARGO INSEGUE IL TRIS CONTRO DUE VI

CASARGO – Domenica 28 settembre alle 15:30 appuntamento con Casargo-Due Vi, gara valida per la terza giornata di Terza Categoria, girone A di Lecco.

Il Centro Sportivo Casargo ci arriva da capolista con due vittorie in due partite: contro Victoria e Unione Sportiva Olympic. La Due Vi di Galbiate invece di punti ne ha 4, frutto di un successo e un pareggio.

Casargo è l’unica squadra a punteggio pieno del girone A e domenica insegue il tris, ancora una volta in casa. Staccate di 2 punti in classifica, ci sono a quota 4: Pagnano, Assese, Dolzago, Gso San Giorgio e appunto Due Vi.

RedSpo