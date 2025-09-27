FINO A DOMANI ZOOTECNICHE E COUNTRY FESTIVAL: IL PROGRAMMA

BARZIO – La Valsassina si prepara a vivere un weekend di festa, cultura rurale e spettacolo con due eventi imperdibili: il Valsassina Country Festival e le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, che si svolgeranno in contemporanea tra venerdì 26 e domenica 28 settembre.

Il festival country più atteso dell’anno torna con un programma ricchissimo di musica, balli e atmosfere western. Al Palavalsassina e al Palawhisky, si alterneranno dj set no stop, stage di ballo con artisti come Alessandro Boer e Fabio Terzoni, esibizioni live (tra cui Lovesick e 700 Next Generation) e serate danzanti come la “Two Step Night… What Else?”.

L’Arena Western Show ospiterà il Ranch Sorting Valsassina Cup, spettacoli equestri e momenti dedicati al movimento dei cavalli. Le aree esterne offriranno cucina BBQ, luna park, battesimo della sella, esposizioni di auto americane d’epoca (con il Mr Cadillac Memorial Day) e concerti all’aperto.

Parallelamente, le Manifestazioni Zootecniche celebrano la cultura contadina e l’allevamento locale con un programma che unisce competizioni, convegni e attività didattiche. Tra gli appuntamenti principali:

Il Concorso formaggi “La Forma del Latte” e la mostra fotografica “ Quel tocco in più ”, dedicata alle donne in montagna.

Il e la mostra fotografica “ ”, dedicata alle donne in montagna. Il Trofeo Valsassina per cani da pastore.

per cani da pastore. La messa con la benedizione degli animali .

. Le valutazioni di manze e vacche, culminanti nella proclamazione delle campionesse .

. La sfilata di trattori e le sculture lignee con motosega.

Non mancheranno momenti di riflessione, come il convegno sul legno come risorsa energetica, e attività giornaliere per grandi e piccoli: mercatini, dimostrazioni agricole, caseificazione, tree climbing e visite al Museo La Fornace.

Un weekend per tutti i gusti, dove la Valsassina si racconta attraverso la sua musica, i suoi sapori, la sua terra e la sua gente. Un’occasione per riscoprire le radici e vivere la montagna in festa.

Il programma completo è consultabile anche sulla pagina Facebook della manifestazione e sul sito valsassinacountryfestival.it .

