FINO A DOMANI ZOOTECNICHE E COUNTRY FESTIVAL: IL PROGRAMMA

BARZIO – La Valsassina si prepara a vivere un weekend di festa, cultura rurale e spettacolo con due eventi imperdibili: il Valsassina Country Festival e le Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, che si svolgeranno in contemporanea tra venerdì 26 e domenica 28 settembre.
Il festival country più atteso dell’anno torna con un programma ricchissimo di musica, balli e atmosfere western. Al Palavalsassina e al Palawhisky, si alterneranno dj set no stop, stage di ballo con artisti come Alessandro Boer e Fabio Terzoni, esibizioni live (tra cui Lovesick e 700 Next Generation) e serate danzanti come la “Two Step Night… What Else?”.
L’Arena Western Show ospiterà il Ranch Sorting Valsassina Cup, spettacoli equestri e momenti dedicati al movimento dei cavalli. Le aree esterne offriranno cucina BBQ, luna park, battesimo della sella, esposizioni di auto americane d’epoca (con il Mr Cadillac Memorial Day) e concerti all’aperto.
Parallelamente, le Manifestazioni Zootecniche celebrano la cultura contadina e l’allevamento locale con un programma che unisce competizioni, convegni e attività didattiche. Tra gli appuntamenti principali:
- Il Concorso formaggi “La Forma del Latte” e la mostra fotografica “Quel tocco in più”, dedicata alle donne in montagna.
- Il Trofeo Valsassina per cani da pastore.
- La messa con la benedizione degli animali.
- Le valutazioni di manze e vacche, culminanti nella proclamazione delle campionesse.
- La sfilata di trattori e le sculture lignee con motosega.
Non mancheranno momenti di riflessione, come il convegno sul legno come risorsa energetica, e attività giornaliere per grandi e piccoli: mercatini, dimostrazioni agricole, caseificazione, tree climbing e visite al Museo La Fornace.
Un weekend per tutti i gusti, dove la Valsassina si racconta attraverso la sua musica, i suoi sapori, la sua terra e la sua gente. Un’occasione per riscoprire le radici e vivere la montagna in festa.
Il programma completo è consultabile anche sulla pagina Facebook della manifestazione e sul sito valsassinacountryfestival.it .
RedBar