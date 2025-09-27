COMMOZIONE A PADERNO PER L’ULTIMO SALUTO A MILENA E GIORGIA

PADERNO D’ADDA – Un silenzio carico di emozione ha avvolto la chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda, dove ieri si è celebrato il funerale di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due giovani tragicamente scomparse sabato sera a Brivio. Un’intera comunità si è stretta attorno alle famiglie, in un momento di dolore condiviso, ma anche di profonda spiritualità e speranza.

A officiare le esequie è stato don Gianni De Micheli, parroco di Paderno, che ha pronunciato parole toccanti: “Dio è qui ora, crocifisso come Giorgia e Milena sull’asfalto”. Un’immagine potente, che ha dato voce al senso di smarrimento e alla ricerca di consolazione …

