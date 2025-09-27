DISINNESCATO L’ORDIGNO RITROVATO A PASTURO: IL VIDEO

CORTENOVA – È stato fatto brillare nella mattinata di ieri l’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 14 settembre in località Piazzolo di Pasturo. Il luogo scelto per l’azione è stato il vallo della frana di Bindo, nel territorio di Cortenova, dove l’ordigno era stato trasferito dagli artificieri subito dopo il ritrovamento.

L’intervento, estremamente delicato e condotto con la massima cautela, è stato portato a termine dagli specialisti del 10° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, con base operativa a Cremona.

Secondo le informazioni raccolte, si trattava di un proiettile di mortaio italiano risalente alla Seconda guerra mondiale, rimasto quindi inesploso per oltre settant’anni. Il residuato bellico era stato scoperto casualmente da un cercatore di funghi, che ne aveva immediatamente segnalato la presenza ai carabinieri, consentendo l’attivazione del protocollo di sicurezza e il trasferimento nell’area del disinnesco.

Durante l’operazione di bonifica, l’area adiacente al campo sportivo comunale, che offre accesso diretto al vallo della frana, è stata rigidamente controllata. A garantire la sicurezza del perimetro erano presenti i carabinieri della stazione di Introbio e gli agenti della polizia locale di Cortenova, in servizio congiunto con il Comune di Ballabio. A ulteriore tutela dell’incolumità pubblica, sul posto stazionava anche un’ambulanza della Croce Rossa, pronta a intervenire in caso di necessità.

RedCro

IL VIDEO DELL’ESPLOSIONE: