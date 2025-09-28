CALCIO, CORTENOVA FERMATO A SIRTORI: 3-1, RETE GIALLOBLU DI RIPAMONTI

SIRTORI – “Partita bruttina, vittoria meritata della sirtorese”. Sei parole, onestissime, dell’allenatore del Cortenova Andrea Tantardini sintetizzano il 3-1 buscato oggi pomeriggio in Brianza dal team valsassinese.

La convinzione dei padroni di casa ha avuto la meglio e la tecnica dell’11 di Sirtori ha fatto la differenza: sblocca la partita Brusadelli con una azione individuale al 23′ del primo tempo, conclusione in diagonale e 1 a 0.

La reazione del Cortenova c’è, ma si sostanzia solo con un colpo di testa di pomi a tu per tu con il portiere che finisce alto.

La ripresa inizia con i gialloblu più convinti ma una rapida ripartenza al 5′ porta Colombo a tu per tu con Codega e dal possibile 1-1 si passa in breve al 2 a 0 a favore dei locali. Da lì in avanti il Cortenova si sbilancia e la Sirtorese al 25′ chiude il discorso col 3 a 0 siglato ancora da con Brusadelli (doppietta per lui), bravo a sfruttare un rimpallo in mischia.

Alla fine il Corte segna l’1-3 con Ripamonti su rigore procurato dal giovane juniores Lorenzo Gianola – classe 2006 – e infine Pirillo colpisce la traversa con un colpo di testa su assist ancora del ballabiese Ripamonti.

Termina 3-1 per gli ospitanti, in classifica i valsassinesi arrancano: 1 solo punto dopo i primi tre incontri nel girone L, per un quint’ultimo posto chiaramente insufficiente. Prossimo turno in casa, domenica 5 ottobre, avversaria la Nuova Ronchese – terza in graduatoria a quota 6.

RedSpo