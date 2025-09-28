CALCIO TERZA CATEGORIA: NUOVA ‘MANITA’ DEL CASARGO: 5-0 ALLA DUE VI

CASARGO – Dopo il 5-0 all’Olympic di Lurago d’Erba, il Centro Sportivo Casargo ne rifila altri 5 – stavolta alla Due Vi di Villa Vergano nella gara valida per la terza giornata di Terza Categoria, girone A di Lecco.
Il Casargo si conferma dunque capolista con tre vittorie in altrettante partite: vittime di volta in volta Victoria, Unione Sportiva Olympic e, appunto, ora anche la malcapitata Due Vi, sommersa dalle doppiette di Fazzini e Spandri oltre alla marcatura singola (il 2-0) di Tenderini.
Solo il team dell’Alta Valsassina è a punteggio pieno dopo tre turni; nella prossima giornata, domenica 5 ottobre trasferta sul terreno del San Zeno – formazione che veleggia a centro classifica con 4 punti in carniere.
RedSpo