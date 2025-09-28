TRAIL GRIGNE, “SOLO SPRINT”: BRAMBILLA E BASILE TRIONFANO A MANDELLO

GRIGNE SUD – Il maltempo ha cancellato la gara Extreme del Trail Grigne Sud, costringendo tutti gli iscritti a cimentarsi nella versione Sprint. Ai nastri di partenza circa 300 atleti, impegnati sui 22 km con 1.800 metri di dislivello.

A imporsi nella prova maschile è stato Danilo Brambilla dei Falchi Lecco, che ha chiuso in 2h20’09” davanti a Matteo Pandiani (Gs Orobie) e a Stefano Roncareggi della Sportiva Valbronese. Hanno ben figurato anche i compagni di squadra Luca Lafranconi e Paolo Bonanomi, quarto e quinto al traguardo.

Tra le donne ha brillato Laura Basile, sempre dei Falchi Lecco, che ha completato la gara in 3h01’16”. Alle sue spalle la compagna Aurora Bosio, seconda, e Camilla Calosso dei Piossasco Trail Runners, terza.

RedSpo

