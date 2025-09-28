100 BARZIESI IN FRANCIA: GEMELLAGGIO VENTENNALE CON MAGLAND

MAGLAND (F) – Una foltissima delegazione barziese (quasi un centinaio di persone) sta prendendo parte in Francia alla festa di San Maurizio per celebrare i 20 anni dalla firma del gemellaggio e riallacciare ufficialmente i rapporti di scambio tra i paesi di Barzio e Magland.

Protagonista della due giorni anche il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, ospite dell’Harmonie Municipale de Magland, realtà legate da una lunga amicizia. In questa pagina le immagini della giornata transalpina di sabato.

RedBar

