CALCIO LECCO, VALENTE: “SENZA LE TORRI NON ABBIAMO TROVATO IL GOL”

LECCO – Mister Federico Valente ha commentato la partita Lecco–Giana Erminio , terminata senza reti al Rigamonti-Ceppi, esprimendo innanzitutto soddisfazione per l’assenza di infortuni: “Sono contento che oggi non si sia fatto male nessuno, giovedì infatti siamo usciti con due infortunati. Se in queste tre partite ci avessero detto che avremmo portato a casa tre punti, avrei firmato subito”.

Valente ha criticato la prestazione nei primi 45 minuti, sottolineando come la squadra si sia dovuta adeguare all’intensità degli avversari, capaci di far girare palla con efficacia. Ha evidenziato alcune difficoltà nel trovare le giuste soluzioni offensive, con cross poco precisi e poca efficacia sugli sviluppi da calcio d’angolo. Nonostante ciò, ha lodato i suoi per aver raccolto sette punti in sette giorni: “Io non sono mai contento, comunque faccio i complimenti ai ragazzi per aver portato a casa sette punti in una settimana”.