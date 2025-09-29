STRISCE PEDONALI RIFATTE A PASTURO DOPO LA SEGNALAZIONE SU VN

PASTURO – Ci è stato segnalato che, dopo l’attenzione suscitata dal nostro precedente articolo sulle strisce pedonali ormai quasi invisibili a Pasturo, la situazione è finalmente cambiata: le strisce sono state rifatte e ora l’attraversamento risulta più sicuro per tutti.

“Dopo il vostro interessamento hanno rifatto le strisce… grazie mille a voi… ora attraversare è più sicuro”, ci ha scritto una lettrice, soddisfatta del risultato concreto raggiunto.

> A DESTRA, LA SITUAZIONE PRIMA DELL’INTERVENTO

Naturalmente non possiamo affermare con certezza che l’intervento sia stato realizzato direttamente grazie alla segnalazione e alla lettera pubblicata su VN.

Tuttavia, ciò che conta davvero è che la sicurezza degli attraversamenti sia stata ripristinata e che i cittadini possano nuovamente utilizzare in tranquillità un punto delicato della viabilità locale.

RedPas

–

L’ARTICOLO DEL 21 SETTEMBRE SCORSO: