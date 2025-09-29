SI PERDONO IN OTTO SOPRA PREMANA, ELISOCCORSI NELLA NOTTE A CAPRECOLO

PREMANA – Intervento nella tarda serata di domenica per il recupero di otto persone, con un cane, in difficoltà nella zona del Monte Rotondo, a circa 2.000 metri di quota. Hanno chiesto aiuto perché non riuscivano a proseguire.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le squadre del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, sono salite a piedi e hanno individuato il gruppo molto al di sopra dell’Alpe Capreccolo. I tecnici, dieci quelli impegnati nelle operazioni, li hanno raggiunti e riaccompagnati a valle.

L’allarme era arrivato intorno alle 20:30, il gruppo è stato individuato alle 22:30; l’intervento si è concluso all’una con il rientro delle squadre.

Sempre nella giornata di ieri, intorno alle 11, i tecnici erano stati impegnati nell’intervento per il soccorso di una donna infortunata, nella zona del Sentiero del Viandante, Comune di Dervio. Sei i tecnici della Stazione intervenuti, che hanno trasportato la donna con la barella portantina fino all’ambulanza.