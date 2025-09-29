CARABINIERI E AMICI DEL MARE SOLIDALI CON ‘ILLUMINA DI BLU VALSASSINA’

LOANO (SV) – In una splendida cornice ligure, si è svolta la 19ª edizione del Raduno Nazionale Carabinieri e Amici del Mare, dedicata anche alla solidarietà: tutte le attività e il ricavato delle immersioni dei due giorni sono stati devoluti all’associazione Illumina di Blu Valsassina, che sostiene progetti sociali e scolastici nella Valle. Durante l’evento, i partecipanti tra militari, subacquei e simpatizzanti hanno dato vita a momenti di sport, condivisione e impegno: immersioni, momenti conviviali e premiazioni, in un clima di amicizia e passione per il mare. Un particolare momento di emozione è stato la consegna del primo premio, un dipinto realizzato dal Maestro Carlo Maria Giudici, intitolato “PIOVERNA – VALSASSINA”, che è andato a Sabrina Maran, persona apprezzata per sensibilità e generosità.

L’organizzazione è stata resa possibile grazie al prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Lissone e dell’A.S.D. Amici del Mare, che con il loro sostegno e amicizia hanno abbracciato la causa di Illumina di Blu. La loro collaborazione dimostra come eventi sportivi e sociali possano unirsi per favorire iniziative concrete nei territori meno “visibili”.

Per l’associazione valsassinese, che da anni promuove sensibilità, inclusione e progetti per il benessere della comunità valsassinese, la manifestazione è stata un’opportunità preziosa: i fondi raccolti sosterranno le sue attività, in particolare nei settori educativi e culturali. “Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e creduto in questa edizione: hanno accolto l’invito in terra ligure, portando con sé entusiasmo, impegno e solidarietà, e diventando protagonisti ogni anno di un gesto concreto che va oltre la bellezza del mare” ha dichiarato Morena Fazzini, presidente dell’associazione.